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Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дроны и пикапы

Иллюстративное фото: Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дрона и пикапы (3д модель Bae Systems)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия обновила список помощи, переданной Украине. В частности, наше государство получило 20 пусковых установок для APWKS, а также 63 пикапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

За неделю Украина получила от Германии:

  • 20 пусковых установок на пикапах для систем APWKS;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
  • 1 тягач танков Oshkosh M1070;
  • 7 гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты;
  • 63 пикапа;
  • 21 генератор;
  • 17 грузовиков 8х8;
  • 32 мобильные системы отопления;
  • 8 разведывательных беспилотников;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 27 датчиков для борьбы с беспилотниками;
  • 1 машину скорой помощи;
  • 7 патрульных машин;
  • 12 большегрузных прицепов;
  • 36 400 хлопковых одеял.

К тому же Германия готовится передать Украине еще 92

в немецком правительстве объяснили, от чего зависит поставка оружия Украине.

Тем временем посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что Украина получит от Германии танки.

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