Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дроны и пикапы
Иллюстративное фото: Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дрона и пикапы (3д модель Bae Systems)
Германия обновила список помощи, переданной Украине. В частности, наше государство получило 20 пусковых установок для APWKS, а также 63 пикапа.
За неделю Украина получила от Германии:
- 20 пусковых установок на пикапах для систем APWKS;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
- 1 тягач танков Oshkosh M1070;
- 7 гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты;
- 63 пикапа;
- 21 генератор;
- 17 грузовиков 8х8;
- 32 мобильные системы отопления;
- 8 разведывательных беспилотников;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 27 датчиков для борьбы с беспилотниками;
- 1 машину скорой помощи;
- 7 патрульных машин;
- 12 большегрузных прицепов;
- 36 400 хлопковых одеял.
К тому же Германия готовится передать Украине еще 92
в немецком правительстве объяснили, от чего зависит поставка оружия Украине.
Тем временем посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что Украина получит от Германии танки.
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