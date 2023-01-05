"Леопарди" будуть: посол впевнений, що Україна отримає від Німеччини танки

Рано чи пізно Німеччина таки передасть Україні бойові танки Leopard 2. Оскільки раніше Берлін відмовлявся передавати безліч техніки, а сьогодні вона вже є на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю "Європейській правді".

Він наголосив, що "надія завжди є" і вона підкріплюється роботою. Щобільше, Україна порушує питання про постачання серйозної броньованої техніки фактично з першого дня.

"В березні, президент дав завдання привезти в Україну зброю. У підсумку німці дали дозвіл на те, щоби відправити в Україну понад 60 БМП-1, які належали Німеччині та перебували в Чехії. Ми тоді на переговорах згадували і про "Леопарди" - тобто скоро мине рік, як Україна порушує це питання", - каже Макеєв.

За його словами, наразі є шалена заскорузлість німецької системи та складність її зміни.

"Але зараз відбувається те, що федеральний канцлер Олаф Шольц назвав Zeitenwende - тобто зміна епох. Зміни епох не відбуваються миттєво, але ми робимо все, щоб таку зміну прискорити. І я впевнений, що "Леопарди" будуть. Краще, щоби це сталося якнайшвидше, але у тому, що це буде, я впевнений", - підсумував посол.

Нагадаємо, що Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Міністр оборони Христині Ламбрехт пояснила це тим, що ще жодна країна не ухвалила рішення про передачу відповідної техніки західного зразка.

Втім, вчора в Бундестазі після заяви Франції про передачу танків натякнули канцлеру ФРН Олафу Шольцу, що зараз у питанні постачання Leopard Україні м'яч на боці Берліна.

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