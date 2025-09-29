Німеччина озвучила терміни передачі Україні двох систем Patriot

За словами міністра, нещодавні масовані атаки Росії, під час яких було випущено понад 580 дронів і більш як 40 ракет, підтвердили необхідність подальшого посилення української ППО.

"І саме цим ми займаємося", - сказав він.

Пісторіус нагадав, що Берлін уже передав Києву три системи Patriot. Нові дві установки планують передати до кінця 2025 року.

"До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", - уточнив міністр.