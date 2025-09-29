UA

Німеччина озвучила терміни передачі Україні двох систем Patriot

Фото ілюстративне: Україна до кінця року отримає дві системи Patriot від Німеччини (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Німеччина готується передати Україні ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot. Їх постачання має відбутися до кінця 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час Варшавського безпекового форуму.

За словами міністра, нещодавні масовані атаки Росії, під час яких було випущено понад 580 дронів і більш як 40 ракет, підтвердили необхідність подальшого посилення української ППО.

"І саме цим ми займаємося", - сказав він.

Пісторіус нагадав, що Берлін уже передав Києву три системи Patriot. Нові дві установки планують передати до кінця 2025 року.

"До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", - уточнив міністр.

Системи ППО для України

Нагадаємо, раніше Німеччина вже оголосила про початок передачі Україні двох нових систем Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.

Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.

Також Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.

