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Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт танків Leopard до України, - Spiegel

Фото: Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт танків Leopard до України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Запит Польщі про реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну надійшов до уряду Німеччини сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, в урядових колах ФРН повідомили, що вже отримали заявку Польщі, яка просить дозволити реекспорт 14 танків Leopard до України.

Заявку розглядатиме Федеральне міністерство оборони.

Оновлено 13:47.

За словами одного з представників німецького уряду у коментарі Dpa, Німеччина хоче розглянути заявку Польщі "в терміновому порядку". Він також підтвердив, що польська заявка вже надійшла до Берліна.

"Такі заявки розглядатимуться з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур та правил експорту зброї", - додав він.

Як відомо, сьогодні вранці міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

У Міноборони Німеччини, у свою чергу, дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

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