Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт танків Leopard до України, - Spiegel

Запит Польщі про реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну надійшов до уряду Німеччини сьогодні вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як зазначає видання, в урядових колах ФРН повідомили, що вже отримали заявку Польщі, яка просить дозволити реекспорт 14 танків Leopard до України.
Заявку розглядатиме Федеральне міністерство оборони.
Оновлено 13:47.
За словами одного з представників німецького уряду у коментарі Dpa, Німеччина хоче розглянути заявку Польщі "в терміновому порядку". Він також підтвердив, що польська заявка вже надійшла до Берліна.
"Такі заявки розглядатимуться з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур та правил експорту зброї", - додав він.
Як відомо, сьогодні вранці міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.
Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.
У Міноборони Німеччини, у свою чергу, дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.
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