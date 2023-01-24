Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт танків Leopard до України, - Spiegel

Запит Польщі про реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну надійшов до уряду Німеччини сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Такі заявки розглядатимуться з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур та правил експорту зброї", - додав він.

За словами одного з представників німецького уряду у коментарі Dpa, Німеччина хоче розглянути заявку Польщі "в терміновому порядку". Він також підтвердив, що польська заявка вже надійшла до Берліна.

Як зазначає видання, в урядових колах ФРН повідомили, що вже отримали заявку Польщі, яка просить дозволити реекспорт 14 танків Leopard до України.

Як відомо, сьогодні вранці міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

У Міноборони Німеччини, у свою чергу, дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках Leopard 2.

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