Германия получила запрос Польши о реэкспорте танков Leopard в Украину, - Spiegel

Запрос Польши на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину поступил в правительство Германии сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Такие заявки будут рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия", - добавил он.

По словам одного из представителей немецкого правительства в комментарии Dpa, Германия хочет рассмотреть заявку Польши "в срочном порядке". Он также подтвердил, что польская заявка уже поступила в Берлин.

Как отмечает издание, в правительственных кругах ФРГ сообщили, что уже получили заявку Польши, которая просит разрешить реэкспорт 14 танков Leopard в Украину.

Как известно, сегодня утром министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

В Минобороны Германии, в свою очередь, дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

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