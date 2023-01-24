RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия получила запрос Польши о реэкспорте танков Leopard в Украину, - Spiegel

Фото: Германия получила запрос Польши о реэкспорте танков Leopard в Украину (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Запрос Польши на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину поступил в правительство Германии сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, в правительственных кругах ФРГ сообщили, что уже получили заявку Польши, которая просит разрешить реэкспорт 14 танков Leopard в Украину.

Заявку рассмотрит Федеральное министерство обороны.

Обновлено 13:47.

По словам одного из представителей немецкого правительства в комментарии Dpa, Германия хочет рассмотреть заявку Польши "в срочном порядке". Он также подтвердил, что польская заявка уже поступила в Берлин.

"Такие заявки будут рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия", - добавил он.

Как известно, сегодня утром министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

В Минобороны Германии, в свою очередь, дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВоенная помощьВойна в Украине