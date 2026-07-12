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Німеччина оплатить для України 50 тисяч дронів, які самі знаходять цілі, - Reuters

17:45 12.07.2026 Нд
2 хв
Вартість замовлення становить близько 90 мільйонів євро
aimg Валерія Абабіна
Німеччина оплатить для України 50 тисяч дронів, які самі знаходять цілі, - Reuters Фото: Німеччина профінансує 50 тисяч дронів Shrike (Getty Images)
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Замовлення на 50 тисяч ударних безпілотників для України фінансує Німеччина. Це одне з найбільших відомих закупівельних замовлень на дрони від західного уряду для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про FPV-дрони Shrike з оглядом від першої особи, які виробляє великий український виробник SkyFall.

Безпілотники оснащені програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion - воно призначене для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.

Обсяг і фінансування

За словами гендиректора Auterion Лоренца Майєра, вартість контракту становить близько 90 мільйонів євро (103 мільйони доларів), а фінансує його європейська країна. Частину дронів вже доставили уряду України, решту мають відправити цього року.

У SkyFall підтвердили участь Німеччини, однак відмовились коментувати деталі закупівлі. Міністерство оборони Німеччини від коментарів утрималось, посилаючись на оперативну безпеку. Українське Міноборони теж не коментувало угоду.

Що таке Shrike

Shrike - недорогий дрон, який використовується в Україні з 2023 року.

Нещодавно він здобув популярність за кордоном: версія Shrike 10-F, виготовлена SkyFall разом із британською компанією Skycutter, очолила таблицю лідерів у першому раунді конкурсу Пентагону.

Йдеться про ініціативу вартістю 1,1 мільярда доларів, спрямовану на закупівлю сотень тисяч односторонніх ударних безпілотників. Програмне забезпечення Auterion використовується в кількох проєктах цього конкурсу.

За словами Майєра, Auterion загалом допомагає постачати Україні 100 тисяч дронів цього року у партнерстві з різними виробниками обладнання, що фінансуються кількома західними урядами.

Серед цих поставок - контракт Пентагону на 50 мільйонів доларів на 33 тисячі безпілотників, які вже доставлені до України.

Минулого місяця Велика Британія повідомила, що цього року надасть Україні 150 тисяч дронів у рамках пакета фінансування на 752 мільйони фунтів стерлінгів (1,01 мільярда доларів).

Раніше 8 липня Україна й Німеччина підписали угоду про спільне виробництво дронів BARS - перший етап фінансує німецька сторона, а всю виготовлену техніку одразу передадуть на фронт.

У квітні Київ і Берлін погодили пакет співпраці на 4 млрд євро, який передбачає постачання сотень ракет для систем Patriot і безпілотників.

За даними Кільського інституту, у березні-квітні 2026 року Німеччина виділила 4,2 млрд євро військової допомоги - переважно на ППО та безпілотники.

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