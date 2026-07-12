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Германия оплатит для Украины 50 тысяч дронов, которые сами находят цели, - Reuters

17:45 12.07.2026 Вс
2 мин
Стоимость заказа составляет около 90 миллионов евро.
aimg Валерия Абабина
Германия оплатит для Украины 50 тысяч дронов, которые сами находят цели, - Reuters Фото: Германия профинансирует 50 тысяч дронов Shrike (Getty Images)
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Заказ на 50 тысяч ударных беспилотников для Украины финансирует Германия. Это один из самых известных закупочных заказов на дроны от западного правительства для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о FPV-дронах Shrike с обзором от первого лица, производимого крупным украинским производителем SkyFall.

Беспилотники оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion - предназначено для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

Объем и финансирование

По словам гендиректора Auterion Лоренца Майера, стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро (103 миллиона долларов), а финансирует его европейская страна. Часть дронов уже доставили правительству Украины, остальные должны отправить в этом году.

В SkyFall подтвердили участие Германии, однако отказались комментировать детали закупки. Министерство обороны Германии от комментариев воздержалось, ссылаясь на оперативную безопасность. Украинское Минобороны тоже не комментировало соглашение.

Что такое Shrike

Shrike – недорогой дрон, который используется в Украине с 2023 года.

Недавно он приобрел известность за рубежом: версия Shrike 10-F, изготовленная SkyFall вместе с британской компанией Skycutter, возглавила таблицу лидеров в первом раунде конкурса Пентагона.

Речь идет об инициативе стоимостью 1,1 млрд долларов, направленной на закупку сотен тысяч односторонних ударных беспилотников. Программное обеспечение Auterion используется в нескольких проектах этого конкурса.

По словам Майера, Auterion в целом помогает поставлять Украине 100 тысяч дронов в этом году в партнерстве с разными производителями оборудования, финансируемыми несколькими западными правительствами.

Среди этих поставок - контракт Пентагона на 50 миллионов долларов на 33 тысячи уже доставленных в Украину беспилотников.

В прошлом месяце Великобритания сообщила, что в этом году предоставит Украине 150 тысяч дронов в рамках пакета финансирования на 752 миллиона фунтов стерлингов (1,01 миллиарда долларов).

Ранее 8 июля Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS – первый этап финансирует немецкая сторона, а всю изготовленную технику сразу передадут на фронт.

В апреле Киев и Берлин согласовали пакет сотрудничества на 4 млрд евро , предусматривающий поставки сотен ракет для систем Patriot и беспилотников.

По данным Кильского института, в марте-апреле 2026 года Германия выделила 4,2 млрд евро военной помощи – преимущественно на ПВО и беспилотники.

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