Німеччина оголосила про закриття чотирьох консульств Росії

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств Росії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Німеччина закриває консульства Росії через те, Москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнює подальшу роботу німецьких консульств в РФ.

Так, було видано наказ про закриття російських консульств у Німеччині. До кінця року Росії дозволено продовжити роботу лише посольства в Берліні та ще одного з п’яти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг чи Мюнхен).

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Росія оголосила про нову верхню межу в 350 німецьких дипломатів, тому операції генеральних консульств Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську повинні бути припинені.

Продовжать працювати лише посольство в Москві та генконсульство в Санкт-Петербурзі.

Що цьому передувало

Росія ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.

Посольство Німеччини у Москві назвало такий крок ескалацією та пообіцяло відповісти.

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