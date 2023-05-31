ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина оголосила про закриття чотирьох консульств Росії

Новость на русском →
Німеччина, Середа 31 травня 2023 15:05
Німеччина оголосила про закриття чотирьох консульств Росії Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств Росії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Німеччина закриває консульства Росії через те, Москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнює подальшу роботу німецьких консульств в РФ.

Так, було видано наказ про закриття російських консульств у Німеччині. До кінця року Росії дозволено продовжити роботу лише посольства в Берліні та ще одного з п’яти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг чи Мюнхен).

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Росія оголосила про нову верхню межу в 350 німецьких дипломатів, тому операції генеральних консульств Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську повинні бути припинені.

Продовжать працювати лише посольство в Москві та генконсульство в Санкт-Петербурзі.

Що цьому передувало

Росія ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.

Посольство Німеччини у Москві назвало такий крок ескалацією та пообіцяло відповісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють