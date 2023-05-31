ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия объявила о закрытии четырех консульств России

Новина українською →
Германия, Среда 31 мая 2023 15:05
Германия объявила о закрытии четырех консульств России Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел Германии объявило о закрытии четырех консульств России в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Германия закрывает консульства России из-за того, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, что затрудняет дальнейшую работу немецких консульств в РФ.

Так, был издан приказ о закрытии российских консульств в Германии. До конца года России разрешено продолжить работу только посольства в Берлине и еще одного из пяти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг или Мюнхен).

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Россия объявила о новом верхнем рубеже в 350 немецких дипломатов, поэтому операции генеральных консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске должны быть прекращены.

Продолжат работать только посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

Что этому предшествовало

Россия ввела ограничение на количество сотрудников, которым разрешено работать в немецких представительствах в России. Германии пришлось сократить персонал до 100 человек.

Посольство Германии в Москве назвало такой шаг эскалацией и пообещало ответить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют