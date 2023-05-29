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Німеччина обіцяє відповісти Росії на обмеження для посольств і представництв

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Москва, Понеділок 29 травня 2023 12:54
Німеччина обіцяє відповісти Росії на обмеження для посольств і представництв Фото: Німеччина обіцяє відповісти РФ на обмеження для посольств (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина обіцяє відповісти на рішення Росії обмежити кількість співробітників німецьких представництв. Посольство Німеччини у Москві назвало такий крок ескалацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства.

Дипломати уточнили, що обмеження Росії набудуть чинності у червні. Вони стосуватимуться не тільки співробітників посольств, але й співробітників німецьких культурних організацій, до яких належать представництва Інституту ім. Гете і німецькі школи.

Посольство у Москві назвало рішення російської влади обмежити німецьку присутність у країні невиправданим.

"Ухвалюючи це рішення, російський уряд усвідомлював, що воно торкнеться великої кількості російських громадян, які працювали в німецьких закордонних представництвах, культурних організаціях і школах у Росії, які тим самим втратять свої робочі місця", - йдеться у заяві.

Уряд Німеччини буде намагатися зберегти дипломатичну і консульську присутність у Росії і забезпечити роботу організацій, які підпали під скорочення. Проте Берлін все ж скоротить персонал у всіх сферах і пообіцяв дати відповідь РФ.

"З огляду на введені російською стороною в односторонньому порядку обмеження, Федеративна Республіка Німеччина зробить кроки, націлені на дотримання фактичного паритету щодо російської присутності в Німеччині на практиці", - заявило посольство.

Що цьому передувало

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відносини Росії та Німеччини погіршилися. Берлін засудив російську агресію та надав Україні допомогу, а також ввів санкції проти РФ.

Москва нещодавно ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.

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