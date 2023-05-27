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РФ вислала понад 100 держслужбовців німецького посольства, - Reuters

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Субота 27 травня 2023 18:51
РФ вислала понад 100 держслужбовців німецького посольства, - Reuters Фото: РФ вислала понад 100 держслужбовців німецького посольства (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких дипломатичних представництвах у країні. У зв'язку з цим Німеччині довелося скоротити понад 100 державних службовців, які працюють у Росії,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цей ліміт, встановлений Росією на початок червня, вимагає значного скорочення в усіх сферах нашої присутності в Росії", - сказало джерело в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Серед постраждалих - вчителі, а також інші співробітники шкіл та Інституту Гете. Вони необхідні для підтримки правильного балансу дипломатичної присутності Німеччини, сказав співрозмовник.

При цьому він заявив, що ліміт, оголошений у квітні, є "одностороннім, невиправданим і незрозумілим". Водночас джерело відмовилося повідомити, у чому полягає ліміт, запроваджений Москвою.

Відносини РФ та Німеччини

Відносини між Росією і Німеччиною, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти і газу, зіпсувалися після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а Захід відповів санкціями і поставками зброї.

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