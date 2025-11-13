Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією, - Мерц

"Зеленський поінформував [Мерца] про розслідування корупційних справ проти членів його уряду, які з того часу подали у відставку, пообіцявши повну прозорість і довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів", - зазначив він.

За його словами, президент України також пообіцяв подальші "заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів".

Корнеліус повідомив, що Мерц наголосив на очікуванні німецького уряду, що Україна "буде активно продовжувати боротьбу з корупцією та подальші реформи", особливо в галузі верховенства права.