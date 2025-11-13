RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией, - Мерц

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский после коррупционного скандала пообещал канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддерживать независимые антикоррупционные органы. Он также будет пытаться "восстановить доверие украинского народа".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует The Guardian.

"Зеленский проинформировал [Мерца] о расследовании коррупционных дел против членов его правительства, которые с тех пор подали в отставку, пообещав полную прозрачность и долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов", - отметил он.

По его словам, президент Украины также пообещал дальнейшие "меры для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров".

Корнелиус сообщил, что Мерц отметил ожидание немецкого правительства, что Украина "будет активно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы", особенно в области верховенства права.

 

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с Фридрихом Мерцом усиление ПВО и экспорт оружия. Украинский лидер проинформировал канцлера Германии о ситуации на фронте, стороны также поговорили о шагах, которые могут помочь защите Украины.

Президент Украины подчеркнул, что благодаря помощи Германии с начала полномасштабной войны спасены тысячи жизней. Особенно ценной помощью, по его словам, являются системы ПВО, оборонные пакеты и поддержка устойчивости страны.

Отметим, Штефан Корнелиус заявил, что немецкое правительство продолжает доверять Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике. Он добавил, что его страны будет внимательно следить за развитием событий.

По его словам, Германия доверяет правительству Украины и антикоррупционным органам, и верит, что коррупционное дело будет раскрыто и доведено до логического завершения.

Владимир ЗеленскийФридрих МерцКоррупция