Зеленський після візиту на фронт говорив з Мерцом: у фокусі ППО та експорт зброї
Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Серед ключових тем розмови – посилення ППО та експорт зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Говорив із канцлером Німеччини Мерцом. Якраз після поїздки у пункти управління наших бойових бригад і корпусів. Поінформував про ситуацію на фронті зараз, і обговорили, які ключові кроки можуть допомогти нашому захисту", - заявив Зеленський.
У ході бесіди президент України подякував Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Берліну врятовані тисячі життів. Особливо цінними є допомога системами ППО, оборонними пакетами, підтримка нашої стійкості.
"Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті", - додав глава держави.
Зеленський також підкреслив, що під час бесіди політики скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.
"Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів", - додав президент.
Зеленський відвідав Запорізький напрямок
Нагадаємо, що сьогодні, 13 листопада, глава держави приїхав на фронт. Президент відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", що входить до складу 17-го корпусу і зараз тримає оборону на Оріхівському напрямку.
Під час візиту він заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на напрямку, активності ворога та втрат окупантів.
Окрему увагу він також приділив розвитку безпілотних підрозділів та масштабуванню позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.