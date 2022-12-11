Німеччина з наступного тижня почне підготовку до передачі Польщі ППО Patriot, - ЗМІ

Вже з вівторка, 13 грудня, Німеччина розпочне підготовку до передачі Польщі ППО Patriot. До країни вирушить розвідувальна група з метою визначення придатних позицій для розміщення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MSN.
Інформацію щодо початку підготовки підтвердили джерела у сфері безпеки Німеччини.
Зазначається, що після визначення придатних позицій для розміщення систем ППО, в країні планують розгорнути три військові частини.
Метою розміщення ППО є захист критичної інфраструктури на східному фланзі НАТО. Рішення щодо цього було прийнято внаслідок падіння ракети на території Польщі під час масованого російського обстрілу по Україні.
Спочатку Польща виступала за те, аби озброєння передали України, попри те, що ППО є частиною інтегрованої системи НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністри оборони Польщі та Німеччини відновили переговори щодо розміщення ракет Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.
Тим часом Німецька компанія планує виготовити для України дві одиниці ППО Skynex.
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