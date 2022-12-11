Німеччина з наступного тижня почне підготовку до передачі Польщі ППО Patriot, - ЗМІ

Інформацію щодо початку підготовки підтвердили джерела у сфері безпеки Німеччини.

Зазначається, що після визначення придатних позицій для розміщення систем ППО, в країні планують розгорнути три військові частини.

Метою розміщення ППО є захист критичної інфраструктури на східному фланзі НАТО. Рішення щодо цього було прийнято внаслідок падіння ракети на території Польщі під час масованого російського обстрілу по Україні.

Спочатку Польща виступала за те, аби озброєння передали України, попри те, що ППО є частиною інтегрованої системи НАТО.