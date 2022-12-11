Германия на следующей неделе начнет подготовку к передаче Польше ПВО Patriot, - СМИ

Информацию о начале подготовки подтвердили источники в сфере безопасности Германии.

Отмечается, что после определения подходящих позиций для размещения систем ПВО в стране планируется развернуть три воинских части.

Целью размещения ПВО является защита критической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Решение по этому поводу было принято в результате падения ракеты на территории Польши во время массированного российского обстрела по Украине.

Сначала Польша выступала за то, чтобы вооружение передали Украине, несмотря на то, что ПВО является частью интегрированной системы НАТО.