Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів

Протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.
Про це заявив міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - сказав Клінгбейль.
Він також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченко продовження та варіанти підтримки України.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.
Також Клінгбейль зазначав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".