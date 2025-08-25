RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно, - министр финансов

Фото: министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно", - сказал Клингбейль.

Он также обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко продолжение и варианты поддержки Украины.

 

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль заявил, что Германия примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом.

Также Клингбейль отмечал, что у российского диктатора Владимира Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. По его словам, "Украина может и дальше полагаться на Германию".

Помощь УкраинеВойна в Украине