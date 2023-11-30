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Німеччина надасть Україні грант на фінансування програми "Доступні кредити"

Четвер 30 листопада 2023 21:23
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Німеччина надасть Україні грант на фінансування програми "Доступні кредити" Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кредитна установа Німеччини для відновлення (KfW) підписала з Україною угоду на надання гранту на суму 50 млн євро. Кошти підуть на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Кошти мають відшкодувати витрати з компенсації відсоткової ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу в Україні.

Для програми "Доступні кредити 5-7-9%" у 2022 році KfW надала 150 млн євро, а протягом 2023 року - 600 млн євро.

Крім цього, на зустрічі українська та німецька сторони обговорили механізми реалізації програми Ukraine Facility, двостороннє співробітництво урядів України та Німеччини в рамках проєктів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і подальші спільні кроки з підготовки міжурядової рамкової угоди про фінансове співробітництво.

Держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%"

"Доступні кредити 5-7-9%" - це програма, що передбачає спрощений доступ підприємств малого, середнього та великого бізнесу до банківського кредитування, а саме отримання позик за зниженою відсотковою ставкою.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.

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