Германия предоставит Украине грант на финансирование программы "Доступные кредиты"

Кредитное учреждение Германии для восстановления (KfW) подписало с Украиной соглашение на предоставление гранта на сумму 50 млн евро. Средства пойдут на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Средства должны возместить расходы по компенсации процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в Украине.

Для программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2022 году KfW предоставила 150 млн евро, а в течение 2023 года - 600 млн евро.

Помимо этого, на встрече украинская и немецкая стороны обсудили механизмы реализации программы Ukraine Facility, двустороннее сотрудничество правительств Украины и Германии в рамках проектов Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и дальнейшие совместные шаги по подготовке межправительственного рамочного соглашения о финансовом сотрудничестве.

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Доступные кредиты 5-7-9%" - это программа, предусматривающая упрощенный доступ предприятий малого, среднего и крупного бизнеса к банковскому кредитованию, а именно получение ссуд по пониженной процентной ставке.

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин намерен в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.

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