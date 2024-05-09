Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики

Німеччина надасть Україні грант на суму 45 млн євро для відновлення енергетики після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Як зазначається, відповідний документ підписав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW для фінансування проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії".

"Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК "Укренерго".

Загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії Росії НЕК "Укренерго" залучено понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.

Окремо Галущенко подякував Німеччині за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України - 225 млн євро.