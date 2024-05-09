Германия предоставит Украине грант на 45 млн евро для восстановления энергетики

Германия предоставит Украине грант в размере 45 млн евро для восстановления энергетики после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Соответствующий документ подписал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW для финансирования проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии".

"Очень важно для нас то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, которые находятся под ударами врага", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Кроме того, средства пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".

В целом благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии России НЭК "Укрэнерго" привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.

Отдельно Галущенко поблагодарил Германию за самый большой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины - 225 млн евро.