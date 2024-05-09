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Германия предоставит Украине грант на 45 млн евро для восстановления энергетики

Четверг 09 мая 2024 19:51
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Германия предоставит Украине грант на 45 млн евро для восстановления энергетики Фото: Германия предоставит Украине 45 млн евро на восстановление энергетики, подписали соглашение (mev.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Германия предоставит Украине грант в размере 45 млн евро для восстановления энергетики после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Соответствующий документ подписал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW для финансирования проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии".

"Очень важно для нас то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, которые находятся под ударами врага", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Кроме того, средства пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".

В целом благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии России НЭК "Укрэнерго" привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.

Отдельно Галущенко поблагодарил Германию за самый большой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины - 225 млн евро.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Напомним, с начала весны российские войска снова начали активно атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Так, 8 мая оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов. Главной целью врага являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в ДТЭК, были повреждены три украинских ТЭС.

Помощь Украине от Германии

Напомним, недавно Германия передала Украине очередной большой пакет военной помощи. Среди прочего ВСУ получили новые дроны, снаряды для танков и артиллерии.

К тому же в феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

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