Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло
Німеччина надає підтримку Україні з початку повномаштабного вторгнення РФ. Країна постачає обладнання та озброєння, які допомагають українцям стримувати російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.
Уряд Німеччини надав новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до останнього пакету допомоги ввійшла техніка, боєприпаси для систем ППО та інше.
Що ввійшло в пакет допомоги:
Бойові броньовані машини
- 8 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206).
ППО
- 2000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD.
Захисні та спеціальні засоби
- 14 БПЛА-розвідників VECTOR,
- 16 одиниць охорони кордону,
- 3 системи виявлення дронів.
Логістика
- 2 сідельних потяги 8x8 HX81 та 2 напівпричепи.
Бойова готовність і живучість
- 11000 групових модульних раціонів.
Подальша допомога
Крім наданої допомоги німецький уряд повідомив, що ввійде до наступних пакетів допомоги. Серед них зокрема:
Бойові броньовані машини
- 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206),
- 66 бронетранспортерів (БТР),
- 110 основних бойових танків LEOPARD 1 (проект спільно з Данією),
- 20 БМП МАРДЕР,
- боєприпаси для LEOPARD 1,
- боєприпаси для МАРДЕР.
ППО
- 6 ЗРК IRIS-T SLM,
- Ракети SLM Iris-T,
- 12 пускових установок Iris-T SLS,
- Ракети Iris-T SLS (зі складу Бундесверу та промисловості),
- 7 РЛС ТРМЛ-4Д,
- 18 самохідних зенітних установок GEPARD,
- 300 000 патронів GEPARD.
Артилерія
- 26350 снарядів 155 мм,
- 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155,
- 16 самохідних гаубиць Zuzana 2* (проект спільно з Данією та Норвегією).
Військово-інженерні можливості
- 5 мостів для мостоукладальних танків BEAVER,
- 18 мостоукладальних танків BEAVER,
- 3 мобільні та захищені системи розмінування,
- 40 танків для розмінування WISENT 1,
- 1 інженерна броньована машина ДАХ,
- 3 системи важких і середніх мостів.
Захисні та спеціальні засоби
- 357 безпілотників-розвідників VECTOR,
- 121 безпілотник-розвідник,
- 10 безпілотних надводних кораблів,
- 40 наземних оглядових радарів,
- 1 система відеоспостереження Satcom,
- 2000 портативних систем освітлення,
- 8 систем мобільних антен,
- 5 мобільних комплексів розвідки (на автомобілях),
- 354 одиниці охорони кордону,
- система дезактивації автомобіля,
- 11 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод.
Логістика
- 12 цистерн-тягачів М1070 Ошкош,
- 30 автоцистерн (вода/паливо),
- 78 сідельних тягачів та 86 напівпричепів,
- 3 вантажівки 8х6 з 8 рулонами контейнерів,
- 69 великовантажних причепів 8x8 HX81 та 74 напівпричепи,
- 2 трактори та 4 причепи,
- 10 захищених автомобілів,
- 108 вантажівок Zetros,
Бойова готовність і живучість
- 13 карет швидкої допомоги,
- продовження поставок медичного матеріалу,
- 100 кулеметів MG5,
- 100 гранатометів GMG,
- 40 000 аптечок першої допомоги,
- 17 мобільних систем обігріву,
- 132 480 патронів калібру 40 мм до гранатометів,
- польовий госпіталь (роль 2),
- 5032 переносних протитанкових засобів.
В уряді Німеччини наголосили, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі.
Нагадаємо, що до минулого пакету допомоги від Німеччини увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.
Ми також писали, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема вони обговорили посилення української ППО.
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