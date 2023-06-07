Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло

Німеччина надає підтримку Україні з початку повномаштабного вторгнення РФ. Країна постачає обладнання та озброєння, які допомагають українцям стримувати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Уряд Німеччини надав новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до останнього пакету допомоги ввійшла техніка, боєприпаси для систем ППО та інше.

Що ввійшло в пакет допомоги:

Бойові броньовані машини

8 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206).

ППО

2000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD.

Захисні та спеціальні засоби

14 БПЛА-розвідників VECTOR,

16 одиниць охорони кордону,

3 системи виявлення дронів.

Логістика

2 сідельних потяги 8x8 HX81 та 2 напівпричепи.

Бойова готовність і живучість

11000 групових модульних раціонів.

Подальша допомога

Крім наданої допомоги німецький уряд повідомив, що ввійде до наступних пакетів допомоги. Серед них зокрема:

Бойові броньовані машини

64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206),

66 бронетранспортерів (БТР),

110 основних бойових танків LEOPARD 1 (проект спільно з Данією),

20 БМП МАРДЕР,

боєприпаси для LEOPARD 1,

боєприпаси для МАРДЕР.

ППО

6 ЗРК IRIS-T SLM,

Ракети SLM Iris-T,

12 пускових установок Iris-T SLS,

Ракети Iris-T SLS (зі складу Бундесверу та промисловості),

7 РЛС ТРМЛ-4Д,

18 самохідних зенітних установок GEPARD,

300 000 патронів GEPARD.

Артилерія

26350 снарядів 155 мм,

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155,

16 самохідних гаубиць Zuzana 2* (проект спільно з Данією та Норвегією).

Військово-інженерні можливості

5 мостів для мостоукладальних танків BEAVER,

18 мостоукладальних танків BEAVER,

3 мобільні та захищені системи розмінування,

40 танків для розмінування WISENT 1,

1 інженерна броньована машина ДАХ,

3 системи важких і середніх мостів.

Захисні та спеціальні засоби

357 безпілотників-розвідників VECTOR,

121 безпілотник-розвідник,

10 безпілотних надводних кораблів,

40 наземних оглядових радарів,

1 система відеоспостереження Satcom,

2000 портативних систем освітлення,

8 систем мобільних антен,

5 мобільних комплексів розвідки (на автомобілях),

354 одиниці охорони кордону,

система дезактивації автомобіля,

11 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод.

Логістика

12 цистерн-тягачів М1070 Ошкош,

30 автоцистерн (вода/паливо),

78 сідельних тягачів та 86 напівпричепів,

3 вантажівки 8х6 з 8 рулонами контейнерів,

69 великовантажних причепів 8x8 HX81 та 74 напівпричепи,

2 трактори та 4 причепи,

10 захищених автомобілів,

108 вантажівок Zetros,

Бойова готовність і живучість

13 карет швидкої допомоги,

продовження поставок медичного матеріалу,

100 кулеметів MG5,

100 гранатометів GMG,

40 000 аптечок першої допомоги,

17 мобільних систем обігріву,

132 480 патронів калібру 40 мм до гранатометів,

польовий госпіталь (роль 2),

5032 переносних протитанкових засобів.

В уряді Німеччини наголосили, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі.

Нагадаємо, що до минулого пакету допомоги від Німеччини увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

Ми також писали, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема вони обговорили посилення української ППО.

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