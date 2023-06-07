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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло

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Німеччина, Середа 07 червня 2023 18:31
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього ввійшло Фото: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина надає підтримку Україні з початку повномаштабного вторгнення РФ. Країна постачає обладнання та озброєння, які допомагають українцям стримувати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Уряд Німеччини надав новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до останнього пакету допомоги ввійшла техніка, боєприпаси для систем ППО та інше.

Що ввійшло в пакет допомоги:

Бойові броньовані машини

  • 8 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206).

ППО

  • 2000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD.

Захисні та спеціальні засоби

  • 14 БПЛА-розвідників VECTOR,
  • 16 одиниць охорони кордону,
  • 3 системи виявлення дронів.

Логістика

  • 2 сідельних потяги 8x8 HX81 та 2 напівпричепи.

Бойова готовність і живучість

  • 11000 групових модульних раціонів.

Подальша допомога

Крім наданої допомоги німецький уряд повідомив, що ввійде до наступних пакетів допомоги. Серед них зокрема:

Бойові броньовані машини

  • 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206),
  • 66 бронетранспортерів (БТР),
  • 110 основних бойових танків LEOPARD 1 (проект спільно з Данією),
  • 20 БМП МАРДЕР,
  • боєприпаси для LEOPARD 1,
  • боєприпаси для МАРДЕР.

ППО

  • 6 ЗРК IRIS-T SLM,
  • Ракети SLM Iris-T,
  • 12 пускових установок Iris-T SLS,
  • Ракети Iris-T SLS (зі складу Бундесверу та промисловості),
  • 7 РЛС ТРМЛ-4Д,
  • 18 самохідних зенітних установок GEPARD,
  • 300 000 патронів GEPARD.

Артилерія

  • 26350 снарядів 155 мм,
  • 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155,
  • 16 самохідних гаубиць Zuzana 2* (проект спільно з Данією та Норвегією).

Військово-інженерні можливості

  • 5 мостів для мостоукладальних танків BEAVER,
  • 18 мостоукладальних танків BEAVER,
  • 3 мобільні та захищені системи розмінування,
  • 40 танків для розмінування WISENT 1,
  • 1 інженерна броньована машина ДАХ,
  • 3 системи важких і середніх мостів.

Захисні та спеціальні засоби

  • 357 безпілотників-розвідників VECTOR,
  • 121 безпілотник-розвідник,
  • 10 безпілотних надводних кораблів,
  • 40 наземних оглядових радарів,
  • 1 система відеоспостереження Satcom,
  • 2000 портативних систем освітлення,
  • 8 систем мобільних антен,
  • 5 мобільних комплексів розвідки (на автомобілях),
  • 354 одиниці охорони кордону,
  • система дезактивації автомобіля,
  • 11 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод.

Логістика

  • 12 цистерн-тягачів М1070 Ошкош,
  • 30 автоцистерн (вода/паливо),
  • 78 сідельних тягачів та 86 напівпричепів,
  • 3 вантажівки 8х6 з 8 рулонами контейнерів,
  • 69 великовантажних причепів 8x8 HX81 та 74 напівпричепи,
  • 2 трактори та 4 причепи,
  • 10 захищених автомобілів,
  • 108 вантажівок Zetros,

Бойова готовність і живучість

  • 13 карет швидкої допомоги,
  • продовження поставок медичного матеріалу,
  • 100 кулеметів MG5,
  • 100 гранатометів GMG,
  • 40 000 аптечок першої допомоги,
  • 17 мобільних систем обігріву,
  • 132 480 патронів калібру 40 мм до гранатометів,
  • польовий госпіталь (роль 2),
  • 5032 переносних протитанкових засобів.

В уряді Німеччини наголосили, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі.

Нагадаємо, що до минулого пакету допомоги від Німеччини увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

Ми також писали, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема вони обговорили посилення української ППО.

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