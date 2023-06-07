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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Новина українською →
Германия, Среда 07 июня 2023 18:31
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло Фото: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия оказывает поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна поставляет оборудование и вооружение, которые помогают украинцам сдерживать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и прочее.

Что вошло в пакет помощи:

Боевые бронированные машины

  • 8 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206).

ПВО

  • 2000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.

Защитные и специальные средства

  • 14 БПЛА-разведчиков VECTOR,
  • 16 единиц охраны границы,
  • 3 системы обнаружения дронов.

Логистика

  • 2 седельных поезда 8x8 HX81 и 2 полуприцепа.

Боевая готовность и живучесть

  • 11 000 групповых модульных рационов.

Дальнейшая помощь

Помимо оказанной помощи немецкое правительство сообщило, что войдет в следующие пакеты помощи. Среди них в частности:

Боевые бронированные машины

  • 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206),
  • 66 бронетранспортеров (БТР),
  • 110 основных боевых танков LEOPARD 1 (проект совместно с Данией),
  • 20 БМП МАРДЕР,
  • боеприпасы для LEOPARD 1,
  • боеприпасы для МАРДЕР.

ПВО

  • 6 ЗРК IRIS-T SLM,
  • Ракеты SLM Iris-T,
  • 12 пусковых установок Iris-T SLS,
  • Ракеты Iris-T SLS (из состава Бундесвера и промышленности),
  • 7 РЛС ТРМЛ-4Д,
  • 18 самоходных зенитных установок GEPARD,
  • 300 000 патронов GEPARD.

Артиллерия

  • 26350 снарядов 155 мм,
  • 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155,
  • 16 самоходных гаубиц Zuzana 2* (проект совместно с Данией и Норвегией).

Военно-инженерные возможности

  • 5 мостов для мостоукладочных танков BEAVER,
  • 18 мостоукладочных танков BEAVER,
  • 3 мобильные и защищенные системы разминирования,
  • 40 танков для разминирования WISENT 1,
  • 1 инженерная бронированная машина КРЫША,
  • 3 системы тяжелых и средних мостов.

Защитные и специальные средства

  • 357 беспилотников-разведчиков VECTOR,
  • 121 беспилотник-разведчик,
  • 10 беспилотных надводных кораблей,
  • 40 наземных смотровых радаров,
  • 1 система видеонаблюдения Satcom,
  • 2000 портативных систем освещения,
  • 8 систем мобильных антенн,
  • 5 мобильных комплексов разведки (на автомобилях),
  • 354 единицы охраны границы,
  • система дезактивации автомобиля,
  • 11 коммуникационных электронных систем сканирования/помех.

Логистика

  • 12 цистерн-тягачей М1070 Ошкош,
  • 30 автоцистерн (вода/топливо),
  • 78 седельных тягачей и 86 полуприцепов,
  • 3 грузовика 8х6 с 8 рулонами контейнеров,
  • 69 большегрузных прицепов 8x8 HX81 и 74 полуприцепа,
  • 2 трактора и 4 прицепа,
  • 10 защищенных автомобилей,
  • 108 грузовиков Zetros,

Боевая готовность и живучесть

  • 13 карет скорой помощи,
  • продолжение поставок медицинского материала,
  • 100 пулеметов MG5,
  • 100 гранатометов GMG,
  • 40 000 аптечек первой помощи,
  • 17 мобильных систем обогрева,
  • 132 480 патронов калибра 40 мм к гранатометам,
  • полевой госпиталь (роль 2),
  • 5032 переносных противотанковых средств.

В правительстве Германии подчеркнули, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей по способам транспортировки и дат до момента передачи.

Напомним, что в прошлый пакет помощи от Германии вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.

Мы также писали, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили усиление украинского ПВО.

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