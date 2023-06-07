Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло
Германия оказывает поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна поставляет оборудование и вооружение, которые помогают украинцам сдерживать российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
Правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и прочее.
Что вошло в пакет помощи:
Боевые бронированные машины
- 8 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206).
ПВО
- 2000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.
Защитные и специальные средства
- 14 БПЛА-разведчиков VECTOR,
- 16 единиц охраны границы,
- 3 системы обнаружения дронов.
Логистика
- 2 седельных поезда 8x8 HX81 и 2 полуприцепа.
Боевая готовность и живучесть
- 11 000 групповых модульных рационов.
Дальнейшая помощь
Помимо оказанной помощи немецкое правительство сообщило, что войдет в следующие пакеты помощи. Среди них в частности:
Боевые бронированные машины
- 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206),
- 66 бронетранспортеров (БТР),
- 110 основных боевых танков LEOPARD 1 (проект совместно с Данией),
- 20 БМП МАРДЕР,
- боеприпасы для LEOPARD 1,
- боеприпасы для МАРДЕР.
ПВО
- 6 ЗРК IRIS-T SLM,
- Ракеты SLM Iris-T,
- 12 пусковых установок Iris-T SLS,
- Ракеты Iris-T SLS (из состава Бундесвера и промышленности),
- 7 РЛС ТРМЛ-4Д,
- 18 самоходных зенитных установок GEPARD,
- 300 000 патронов GEPARD.
Артиллерия
- 26350 снарядов 155 мм,
- 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155,
- 16 самоходных гаубиц Zuzana 2* (проект совместно с Данией и Норвегией).
Военно-инженерные возможности
- 5 мостов для мостоукладочных танков BEAVER,
- 18 мостоукладочных танков BEAVER,
- 3 мобильные и защищенные системы разминирования,
- 40 танков для разминирования WISENT 1,
- 1 инженерная бронированная машина КРЫША,
- 3 системы тяжелых и средних мостов.
Защитные и специальные средства
- 357 беспилотников-разведчиков VECTOR,
- 121 беспилотник-разведчик,
- 10 беспилотных надводных кораблей,
- 40 наземных смотровых радаров,
- 1 система видеонаблюдения Satcom,
- 2000 портативных систем освещения,
- 8 систем мобильных антенн,
- 5 мобильных комплексов разведки (на автомобилях),
- 354 единицы охраны границы,
- система дезактивации автомобиля,
- 11 коммуникационных электронных систем сканирования/помех.
Логистика
- 12 цистерн-тягачей М1070 Ошкош,
- 30 автоцистерн (вода/топливо),
- 78 седельных тягачей и 86 полуприцепов,
- 3 грузовика 8х6 с 8 рулонами контейнеров,
- 69 большегрузных прицепов 8x8 HX81 и 74 полуприцепа,
- 2 трактора и 4 прицепа,
- 10 защищенных автомобилей,
- 108 грузовиков Zetros,
Боевая готовность и живучесть
- 13 карет скорой помощи,
- продолжение поставок медицинского материала,
- 100 пулеметов MG5,
- 100 гранатометов GMG,
- 40 000 аптечек первой помощи,
- 17 мобильных систем обогрева,
- 132 480 патронов калибра 40 мм к гранатометам,
- полевой госпиталь (роль 2),
- 5032 переносных противотанковых средств.
В правительстве Германии подчеркнули, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей по способам транспортировки и дат до момента передачи.
Напомним, что в прошлый пакет помощи от Германии вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.
Мы также писали, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили усиление украинского ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.