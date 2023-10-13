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Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Фото: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли всюдиходи та машини для прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Що увійшло до пакета допомоги:

  • 4 гусеничні всюдиходи
  • 4 машини для прикордонників;
  • 2 танкових тягача HX81;
  • 2 причепа для танків;
  • 50 систем виявлення дронів;
  • 82 термінали супутникового зв'язку SatCom;
  • 100 тисяч аптечок;
  • 27,477 рюкзаків.

Допомога від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Зокрема, найближчими днями до України має прибути партія німецьких танків Leopard 1 та іншої техніки для фронту.

Додамо, що Німеччина також готує другий зимовий пакет військової допомоги для України, до якого увійде ЗРК Patriot.

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поддержка УкраиныВійськова допомога