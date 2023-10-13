Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли вездеходы и машины для пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.
Что вошло в пакет помощи:
Отметим, что Германия является одной из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.
В частности, в ближайшие дни в Украину прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другая техника для фронта.
Германия также готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины, в который войдет ЗРК Patriot.
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