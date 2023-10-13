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Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Пятница 13 октября 2023 15:06
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Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что в него вошло Фото: Германия предоставила Украине новый пакет помощи (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли вездеходы и машины для пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Что вошло в пакет помощи:

  • 4 многоцелевые гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
  • 4 машины для пограничников;
  • 2 танковых тягача HX81;
  • 2 прицепа для танков;
  • 50 систем обнаружения дронов;
  • 82 терминалы спутниковой связи SatCom;
  • 100 тысяч аптечек;
  • 27,477 рюкзаков.

Помощь от Германии

Отметим, что Германия является одной из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

В частности, в ближайшие дни в Украину прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другая техника для фронта.

Германия также готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины, в который войдет ЗРК Patriot.

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