Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли вездеходы и машины для пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства .

Что вошло в пакет помощи:

4 многоцелевые гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);

гусеничные вездеходы 4 машины для пограничников;

2 танковых тягача HX81;

2 прицепа для танков;

50 систем обнаружения дронов;

82 терминалы спутниковой связи SatCom;

100 тысяч аптечек;

27,477 рюкзаков.

Помощь от Германии

Отметим, что Германия является одной из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

В частности, в ближайшие дни в Украину прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другая техника для фронта.

Германия также готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины, в который войдет ЗРК Patriot.

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