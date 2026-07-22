Німеччина може замінити газ з РФ на азербайджанський

Азербайджан розглядає можливість суттєвого збільшення експорту природного газу до Німеччини. Наразі обсяги становлять 1,5 мільярда кубометрів на рік, але Баку готове до більшого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Під час спільної пресконференції президента Азербайджану Ільхама Алієва та канцлера ФРН Олафа Шольца у Берліні азербайджанський лідер зазначив, що Баку готове відкрити газовий вентиль сильніше. Проте для цього є чіткі умови: потрібні нові запити від німецьких імпортерів, а також необхідно розширити технічну базу.

Цього року Азербайджан уже почав постачати газ за десятирічним контрактом. Співпраця з німецькими компаніями триває, але наявна мережа має свої межі.

"Ми можемо, звичайно, збільшити обсяг імпорту, але для цього маємо отримати відповідні запити. Водночас необхідно розширити наявну газову інфраструктуру", - заявив Ільхам Алієв.

Проблема пропускної здатності

Експорт стримує логістика: наразі трубопроводи TAP та TANAP працюють на максимумі. Резервів вільної потужності немає, що створює перешкоди для європейських споживачів.

Торік Баку експортувало загалом 25 мільярдів кубометрів газу. Більша частина цього обсягу пішла саме в Європу. Щоб наростити цифри, треба будувати нові сполучення.

Азербайджану потрібні гроші на будівництво, тому країна шукає партнерів для фінансування нових гілок газогонів.

Банківські обмеження та "зелений курс"

Ільхам Алієв звернувся до європейських банкірів з пропозицією переглянути правила кредитування. Багато фінансових установ ЄС зараз ігнорують викопне паливо.

Причина - екологічні стандарти та популярність «зелених» проєктів. Європейський інвестиційний банк майже припинив підтримку нафтогазового сектору. Президент Азербайджану вважає це серйозною проблемою.

"Європейські банки, зокрема Європейський інвестиційний банк, через так звані зелені проєкти припинили підтримку газових і нафтових проєктів. Цю інфраструктуру необхідно спочатку розширити", - підкреслив він.

Якщо доступ до фінансів відновлять, експорт піде вгору. Це стосується і газу, і нафти.