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Германия может заменить газ из РФ азербайджанским

06:19 22.07.2026 Ср
2 мин
Что предлагает Германии президент Алиев?
aimg Филипп Бойко
Германия может заменить газ из РФ азербайджанским Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
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Азербайджан рассматривает возможность существенного увеличения экспорта природного газа в Германию. В настоящее время объемы составляют 1,5 миллиарда кубометров в год, но Баку готово к большему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во время совместной пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Берлине азербайджанский лидер отметил, что Баку готов открыть газовый вентиль сильнее. Однако для этого есть четкие условия: требуются новые запросы от немецких импортеров, а также необходимо расширить техническую базу.

В этом году Азербайджан уже начал поставлять газ по десятилетнему контракту. Сотрудничество с немецкими компаниями продолжается, но существующая сеть имеет свои пределы.

"Мы можем, конечно, увеличить объем импорта, но для этого должны получить соответствующие запросы. В то же время необходимо расширить существующую газовую инфраструктуру", - заявил Ильхам Алиев.

Проблема пропускной способности

Экспорт сдерживает логистика: сейчас трубопроводы TAP и TANAP работают на максимуме. Резервов свободной мощности нет, что создает препятствия европейским потребителям.

В прошлом году Баку экспортировало в общей сложности 25 миллиардов кубометров газа. Большая часть этого объема ушла именно в Европу. Чтобы нарастить цифры, нужно строить новые сообщения.

Азербайджану нужны деньги на строительство, поэтому страна ищет партнеров для финансирования новых веток газопроводов.

Банковские ограничения и "зеленый курс"

Ильхам Алиев обратился к европейским банкирам с предложением пересмотреть правила кредитования. Многие финансовые учреждения ЕС сейчас игнорируют ископаемое топливо.

Причина – экологические стандарты и популярность «зеленых» проектов. Европейский инвестиционный банк почти прекратил поддержку нефтегазового сектора. Президент Азербайджана считает это серьезной проблемой.

"Европейские банки, в частности Европейский инвестиционный банк, из-за так называемых зеленых проектов прекратили поддержку газовых и нефтяных проектов. Эту инфраструктуру необходимо сначала расширить", - подчеркнул он.

Если доступ к финансам будет восстановлен, экспорт пойдет вверх. Это касается и газа, и нефти.

Контекст новости

Перед началом 2027 года, когда ЕС полностью откажется от газа из РФ, в Европе максимально нарастили импорт. Кремль, по оценкам неправительственной организации Urgewald, получил за эти поставки около 6 млрд. евро.

Напомним, Россия хочет продавать газ Азии вместо Европы. В то же время, СМИ писали, что такая переориентация может обернуться для Кремля существенным сокращением доходов из-за повышения логистических расходов.

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