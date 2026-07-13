Європа рекордно наростила закупівлі перед забороною російського газу

У першому півріччі 2026 року, до набрання чинності обмежень щодо російського скрапленого природного газу, Європа імпортувала рекордний обсяг СПГ з арктичного заводу "Ямал" країни-агресорки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними аналітичної компанії Kpler, обсяг закупівель ЄС у компанії "Ямал СПГ", яку контролює російська приватна фірма "Новатек", за перші шість місяців року досяг рекордних 9,89 млн тонн. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За оцінками неурядової організації Urgewald, європейські країни заплатили за ці поставки близько 6 млрд євро. Головними покупцями у першому півріччі стали:

Франція - 3,6 млн тонн;

Бельгія - 2,9 млн тонн;

Іспанія - 2,7 млн тонн.

Наразі правила ЄС уже забороняють закупівлю російського скрапленого газу за короткостроковими контрактами. Тому кожна партія потребує офіційного підтвердження від митних органів про те, що продаж відбувся за довгостроковою угодою.

Чому зріс імпорт та що буде далі

Європа поглинула майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності нових обмежень. Вже з 1 січня 2027 року почне діяти повна заборона ЄС на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами - це змусить Росію шукати інші маршрути. Трубопровідний газ із РФ планують заборонити пізніше того ж року.

Готовність Європи приймати паливо мала вирішальне значення для арктичного проєкту "Ямал", який сильно залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7. Обсяги відвантаження прямо залежали від швидкої обробки цих суден у європейських портах.

Альтернативна доставка до Азії через Північний морський шлях є значно ризикованішою та тривалішою. Через це поставки з "Ямалу" на азійський ринок у першому півріччі впали на 74% - до 510 000 тонн. За даними джерел, міжнародні судноплавні та страхові компанії наразі побоюються майбутніх санкцій ЄС.