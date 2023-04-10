Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення МОК

"Країни, в яких проходять великі спортивні події, - не безсилі. Вони видачею віз можуть контролювати, чи дійсно росіяни зможуть брати участь", - зазначила вона.

Фезер відзначила, що надання російському диктатору Володимиру Путіну пропагандистського майданчика означало б зраду всіх цінностей спорту. За її словами, відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було б "ляпасом українським спортсменам".

"Абсолютно неприйнятно для українських атлетів зустрічатися з атлетами, які виступають за країну, що вбиває так багато мирних жителів в Україні", - наголосила вона.