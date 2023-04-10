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Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення МОК

Фото: Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення МОК (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина може відмовитись видавати візи російським спортсменам. Таким чином країни можуть продемонструвати свою позицію щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Країни, в яких проходять великі спортивні події, - не безсилі. Вони видачею віз можуть контролювати, чи дійсно росіяни зможуть брати участь", - зазначила вона.

Фезер відзначила, що надання російському диктатору Володимиру Путіну пропагандистського майданчика означало б зраду всіх цінностей спорту. За її словами, відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було б "ляпасом українським спортсменам".

"Абсолютно неприйнятно для українських атлетів зустрічатися з атлетами, які виступають за країну, що вбиває так багато мирних жителів в Україні", - наголосила вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, президент МОК Томас Бах вирішив вбити репутацію МОК своїм рішенням.

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