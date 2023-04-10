Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК

"Страны, в которых проходят большие спортивные события, не бессильны. Они выдачей виз могут контролировать, действительно ли россияне смогут участвовать", - отметила она.

Фезер отметила, что предоставление российскому диктатору Владимиру Путину пропагандистской площадки означало бы предательство всех ценностей спорта. По ее словам, открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".

"Совершенно неприемлемо для украинских атлетов встречаться с атлетами, выступающими за страну, убивающую так много мирных жителей в Украине", - подчеркнула она.