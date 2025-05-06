Німеччина може спробувати провести сьогодні другий тур виборів канцлера, - ЗМІ

Провальний перший тур

Після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли вибори до Бундестагу. 23 лютого стало відомо про перемогу блоку ХДС й ХСС, який очолює Мерц. Після цього останній провів переговори щодо формування коаліцій.

Вчора ж, 5 травня, у Німеччині відбулась церемонія проводів Олафа Шольца з посади федерального канцлера.

Сьогодні Бундестаг провалив голосування щодо обрання Мерца канцлером. Для цього йому необхідно здобути 316 голосів, але "за" проголосували 310 депутатів.

Як писало Bild, Берлін переніс другий тур виборів канцлера.

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