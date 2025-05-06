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Німеччина може спробувати провести сьогодні другий тур виборів канцлера, - ЗМІ

Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина, сьогодні, 6 травня, може спробувати знову обрати Фрідріха Мерца федеральним канцлером. У попередньому голосуванні йому не вистачило лише шести голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як пише видання, Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) домовились із Зеленими й Лівими про те, що сьогодні Бундестаг спробує вдруге обрати Мерца канцлером.

Провальний перший тур

Після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли вибори до Бундестагу. 23 лютого стало відомо про перемогу блоку ХДС й ХСС, який очолює Мерц. Після цього останній провів переговори щодо формування коаліцій.

Вчора ж, 5 травня, у Німеччині відбулась церемонія проводів Олафа Шольца з посади федерального канцлера.

Сьогодні Бундестаг провалив голосування щодо обрання Мерца канцлером. Для цього йому необхідно здобути 316 голосів, але "за" проголосували 310 депутатів.

Як писало Bild, Берлін переніс другий тур виборів канцлера.

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