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У Німеччині відклали другий тур виборів канцлера, - Bild

Вівторок 06 травня 2025 12:12
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У Німеччині відклали другий тур виборів канцлера, - Bild Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина перенесла другий тур виборів канцлера після того, як Фрідріх Мерц не здобув необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Згідно з даними Bild, сьогодні Бундестаг точно не проводитиме другий тур голосувань. Зокрема цю інформацію підтвердив й генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн.

Провальний перший тур

Після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. 23 лютого на парламентських виборах переміг блок ХДС й Християнсько-соціального союзів (ХСС), який очолює Мерц. Після цього вів діалог щодо формування коаліції, яку зрештою сформував з Соціал-демократичною партією.

Зокрема вчора, 5 травня, у Німеччині відбулась церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера.

Сьогодні ж, 6 травня, Мерц провалився в першому турі голосувань й не здобув необхідної більшості голосів у Бундестазі для обрання канцлером. Йому необхідно було отримати 316 голосів, але результати зрештою виявились іншими:

  • "за" - 310 голосів;
  • "проти" - 307 голосів;
  • утримались - 3.

Як писали місцеві ЗМІ, це перший випадок в історії федеративної Німеччини, коли раніше призначений канцлер зазнав невдачі у Бундестазі після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.

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Фрідріх Мерц
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