Германия может попытаться провести сегодня второй тур выборов канцлера, - СМИ

Провальный первый тур

После распада светофорной коалиции в Германии прошли выборы в Бундестаг. 23 февраля стало известно о победе блока ХДС и ХСС, который возглавляет Мерц. После этого последний провел переговоры по формированию коалиций.

Вчера же, 5 мая, в Германии состоялась церемония проводов Олафа Шольца с должности федерального канцлера.

Сегодня Бундестаг провалил голосование по избранию Мерца канцлером. Для этого ему необходимо получить 316 голосов, но "за" проголосовали 310 депутатов.

Как писало Bild, Берлин перенес второй тур выборов канцлера.

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