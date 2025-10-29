Німеччина може націоналізувати підрозділ "Роснефти" після санкцій США, - Reuters

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка звільняє німецький підрозділ "Роснефти" від американських санкцій до квітня 2026 року.

За даними джерел агентства, пріоритетним варіантом для Берліна залишається забезпечення постійного звільнення від санкцій. Однак німецькі чиновники також розглядають можливість конфіскації активів і їх продаж іноземному інвестору.

Німецький підрозділ "Роснефти" володіє контрольним пакетом акцій НПЗ в Шведті, який постачає більшу частину палива для Берліна. Він також має частки в нафтопереробних заводах MiRo і Bayernoil.

Ці активи були передані в довірче управління, що дало німецькому уряду контроль над ними в 2022 році після вторгнення РФ в Україну.

Угода про довірче управління поновлюється кожні шість місяців. Проте вона може бути скасована в суді, оскільки при кожному поновленні перевіряється правова основа того, що мало бути тимчасовим надзвичайним заходом.

Досі Берлін утримувався від конфіскації місцевих активів "Роснефти" через побоювання, що доведеться виплачувати компенсацію Москві.

Російські ЗМІ оцінюють вартість німецьких активів "Роснефти" приблизно в 7 млрд доларів. Одне з джерел Reuters стверджує, що справжня вартість може бути меншою за половину цієї суми.

Агентство пише, що РФ попередила Європу про неприпустимість будь-якого захоплення її власності. Німецькі компанії, що мають заводи та інші інвестиції в Росії, можуть зазнати найсильнішого удару у відповідь з боку Кремля.

Водночас депутат парламенту Німеччини Міхаель Келлнер закликав уряд націоналізувати цей бізнес.

"Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес "Роснефти" в Німеччині, щоб мати впевненість у його майбутньому", - заявив він.

Келлнер також розповів, що хотів націоналізувати бізнес, коли був у уряді. За його словами, Катар і Казахстан висловили зацікавленість у його купівлі в 2024 році.