Германия может национализировать подразделение "Роснефти" после санкций США, - Reuters

Министерство финансов США выдало лицензию, которая освобождает немецкое подразделение "Роснефти" от американских санкций до апреля 2026 года.

По данным источников агентства, приоритетным вариантом для Берлина остается обеспечение постоянного освобождения от санкций. Однако немецкие чиновники также рассматривают возможность конфискации активов и их продажу иностранному инвестору.

Немецкое подразделение "Роснефти" владеет контрольным пакетом акций НПЗ в Шведте, который поставляет большую часть топлива для Берлина. Оно также имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах MiRo и Bayernoil.

Эти активы были переданы в доверительное управление, что дало немецкому правительству контроль над ними в 2022 году после вторжения РФ в Украину.

Соглашение о доверительном управлении возобновляется каждые шесть месяцев. Однако оно может быть отменено в суде, поскольку при каждом возобновлении проверяется правовая основа того, что должно было быть временной чрезвычайной мерой.

До сих пор Берлин воздерживался от конфискации местных активов "Роснефти" из-за опасений, что придется выплачивать компенсацию Москве.

Российские СМИ оценивают стоимость немецких активов "Роснефти" примерно в 7 млрд долларов. Один из источников Reuters утверждает, что настоящая стоимость может быть меньше половины этой суммы.

Агентство пишет, что РФ предупредила Европу о недопустимости любого захвата ее собственности. Немецкие компании, имеющие заводы и другие инвестиции в России, могут подвергнуться сильнейшему ответному удару со стороны Кремля.

В то же время депутат парламента Германии Михаэль Келлнер призвал правительство национализировать этот бизнес.

"Это системно важно для Германии. Правительство должно национализировать бизнес "Роснефти" в Германии, чтобы иметь уверенность в его будущем", - заявил он.

Келлнер также рассказал, что хотел национализировать бизнес, когда был в правительстве. По его словам, Катар и Казахстан выразили заинтересованность в его покупке в 2024 году.