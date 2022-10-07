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Німеччина має взяти зобов'язання щодо зміцнення української ППО, - Резніков

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П'ятниця 07 жовтня 2022 16:45
Німеччина має взяти зобов'язання щодо зміцнення української ППО, - Резніков Фото: Олексій Резніков і Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччині слід взяти зобов'язання щодо зміцнення української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з головою комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

"Мав теплу та дружню розмову з нашим партнером з Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, головою комітету з питань оборони. Я з нетерпінням чекаю на продуктивну дискусію, яка принесе практичні результати, включаючи зобов’язання щодо зміцнення українського ППО", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, що вчора Штрак-Ціммерман прибула до Києва.

Як повідомлялося раніше, Німеччина планує передати Україна чотири системи ППО IRIS-T і дві РСЗВ MARS II.

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Олексій Резніков Бундестаг
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