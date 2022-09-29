Німеччина надасть Україні військову допомогу: в списку системи ППО IRIS-T і РСЗВ MARS II

Німеччина передасть Україна чималу кількість летального та нелетального озброєння. Зокрема чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T і дві РСЗВ MARS II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт німецього уряду.