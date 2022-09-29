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Німеччина надасть Україні військову допомогу: в списку системи ППО IRIS-T і РСЗВ MARS II

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Четвер 29 вересня 2022 00:49
Німеччина надасть Україні військову допомогу: в списку системи ППО IRIS-T і РСЗВ MARS II Фото: Німеччина передасть Україні системи ППО IRIS-T і РСЗВ MARS II (defence-ua.com)
Автор: Олег Васьків

Німеччина передасть Україна чималу кількість летального та нелетального озброєння. Зокрема чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T і дві РСЗВ MARS II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт німецього уряду.

У Берліні схвалили рішення надати військову допомогу. Мовиться про:

  • 10 мостових систем;
  • 3 системи середньобалкових мостів;
  • 90 важких причепів;
  • 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM (зараз доступний бюджет на ще 3 системи);
  • 4 самохідні гаубиці 2000 з боєкомплектом;
  • 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами;
  • 50 автомобілів MRAP DINGO;
  • "зимовий пакет" (термотканина, генератори, намети та харчування);
  • запчастини до великокаліберного кулемета М2;
  • 12 тягачів М1070 Oshkosh;
  • 12 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод;
  • польовий госпіталь;
  • 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами;
  • 1592 снаряди 155 мм;
  • 255 снарядів Vulcano 155 мм;
  • 30000 патронів калібру 40 мм;
  • 6 підйомників;
  • 40 розширень частотного діапазону для антидронів;
  • 12 броньованих евакуаційних машин;
  • 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин;
  • 14 тягачів та 14 напівпричепів;
  • 43 дрони-розвідники;
  • 10 бронеавтомобілів;
  • 100 тис. аптечок;
  • 5032 переносні протитанкові засоби 200 вантажівок;
  • 24 системи боротьби з дронами;
  • 16 мостоукладальних танків BIBER.

Нагадаємо, німецькі спецслужби з початку літа передають Україні секретну інформацію про війська РФ.

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