Германия должна взять обязательства по укреплению украинской ПВО, - Резников

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

"У меня был теплый и дружеский разговор с нашим партнером из Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, главой комитета по вопросам обороны. Я с нетерпением жду продуктивной дискуссии, которая принесет практические результаты, включая обязательства по укреплению украинского ПВО", - отметил Резников.

Напомним, что вчера Штрак-Циммерман прибыла в Киев.

Как сообщалось ранее, Германия планирует передать Украину четыре системы ПВО IRIS-T и две РСЗО MARS II.

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