Німеччина до кінця року передасть Україні шосту систему IRIS-T

Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде в Україну. Це відбудеться до кінця цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Зеленський подякував за всю вагому військову підтримку з боку ФРН та її лідерство в об’єднанні зусиль партнерів для допомоги Україні.
"Президент України та канцлер Німеччини обговорили продовження оборонної співпраці. Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Приділили увагу й обсягам постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливій додатковій допомозі засобами ППО від Німеччини", - йшлось в заяві.
Крім того, під час розмови лідери сфокусувалися на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час.
Ба більше, Зеленський наголосив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії, та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину.
Зауважимо, що раніше сьогодні глава МЗС України Андрій Сибіга нагадав, що Україна має позицію щодо досягнення справедливого миру.
Нагадаємо, що IRIS-T - зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем IRIS-T до семи, які вже отримали ЗСУ.
Детальніше про те, як українські військові можуть застосувати додаткові IRIS-T - у матеріалі РБК-Україна.
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