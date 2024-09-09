ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Україна може застосувати додаткові IRIS-T від Німеччини: думка експерта

Понеділок 09 вересня 2024 15:55
UA EN RU
Як Україна може застосувати додаткові IRIS-T від Німеччини: думка експерта Фото: IRIS-T (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Україна може застосувати майбутні 17 систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, які їй надасть Німеччина, для створення буферної зони на півночі біля кордону з Російською Федерацією (РФ). Також комплекси можуть захищати важливі об'єкти.

Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

Як пояснив експерт, 17 одиниць IRIS-T є доволі суттєвою кількістю. Вони фактично можуть дозволити створити буферну зону шириною близько 20 кілометрів вздовж від Чернігівської до Харківської області й навіть частково "закрити" Дніпропетровську область.

"Але при цьому є два підходи. Перше - це створення буферної зони, друге - це захист окремих цілей, які можуть бути приорітетними для ворога. Тото в принципі це так само може дозволити захистити десяток середніх або навіть великих міст України, але звісно не міста-мільйонники", - пояснив Долінце.

Додаткові IRIS-T від Німеччини

Німеччина надає значну підтримку Україні в галузі захисту від повітряних загроз. Зокрема, уряд Німеччини вже передав українським військовим три зенітні ракетні комплекси Patriot, які здатні збивати балістичні ракети.

Крім того, Берлін постачає свої передові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, які оснащені інфрачервоними датчиками для наведення і мають дальність дії до 40 кілометрів.

3 вересня, Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Німеччина планує надати Україні ще шість таких систем IRIS-T. На наступний день канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив для України 17 систем ППО IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ