Сибіга напередодні саміту G20 нагадав про позицію "нічого про Україну без України"
Україна має позицію щодо досягнення справедливого миру. Київ не прийме жодну ініціативу, яку розробили без України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги в ефірі телемарафону.
Напередодні саміту G20, який пройде в Бразилії Сибіга нагадав про сталу позицію України.
"Ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання буде наближати справедливий мир для України, виходячи з принципу "нічого про Україну без України". Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яку розробили без України", - сказав глава МЗС.
Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.
"Ми також виходимо з того, що нам не потрібна ситуація чи маніпуляція з розуміння миру, як відсутність війни чи замороження конфлікту. Досягнення справедливого та всеосяжного миру для України", - підсумував він.
Зауважимо, що посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс також наголосив, що не може бути дискусії про мир для України без України.
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