Германия до конца года передаст Украине шестую систему IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Зеленский поблагодарил за всю значительную военную поддержку со стороны ФРГ и ее лидерство в объединении усилий партнеров для помощи Украине.

"Президент Украины и канцлер Германии обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Олаф Шольц сообщил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Уделили внимание и объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствам Германии", - говорилось в заявлении.

Кроме того, во время разговора лидеры сфокусировались на том, какие усилия еще нужны для лучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время.

Более того, Зеленский подчеркнул, что украинское видение справедливого и длительного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии, и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию.