Німеччина хоче закупити чотири додаткові системи Patriot, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Плани перебувають на ранній стадії, і чиновники все ще оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може підняти загальну вартість приблизно до 2,6 мільярда євро", - пише видання.

Водночас представник міноборони Німеччини відмовився коментувати конкретні проекти закупівель, він заявив про прагнення уряду краще оснастити збройні сили.

Нагадаємо, у березні цього року Німеччина оголосила про закупку чотирьох Patriot, причому перший із них, як очікують, буде поставлено до кінця наступного року.

Тобто всього Німеччина планує отримати вісім систем ППО.

Системи Patriot у світі

Нагадаємо, днями Німеччина оголосила про передачу Україні однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

А ось в результаті одного з обстрілів Росією України 15 листопада 2022 року уламки ракети впали на території польського міста Пшеводув у Люблінському воєводстві, тоді загинуло двоє людей. Після Німеччина запропонувала Польщі розмістити на кордоні системи Patriot для захисту повітряного простору НАТО.

В грудні того ж року країни домовились про передачу комплексів, а в кінці січня наступного року Німеччина почала розгортання своєї ППО в Польщі.

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