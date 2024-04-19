Германия хочет закупить четыре дополнительных системы Patriot, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Планы находятся на ранней стадии, и чиновники все еще оценивают, как профинансировать расширенный заказ, который может поднять общую стоимость примерно до 2,6 млрд евро", - пишет издание.

В то же время, представитель минобороны Германии отказался комментировать конкретные проекты закупок, он заявил о стремлении правительства лучше оснастить вооруженные силы.

Напомним, в марте этого года Германия объявила о закупке четырех Patriot, причем первый из них, как ожидается, будет поставлен до конца следующего года.

То есть всего Германия планирует получить восемь систем ПВО.

Системы Patriot в мире

Напомним, недавно Германия объявила о передаче Украине одной системы противовоздушной обороны Patriot.

А вот в результате одного из обстрелов Россией Украины 15 ноября 2022 года обломкиракеты упали на территории польского города Пшеводув в Люблинском воеводстве, тогда погибли два человека. После Германия предложила Польше разместить на границе системы Patriot для защиты воздушного пространства НАТО.

В декабре того же года страны договорились о передаче комплексов, а в конце января следующего года Германия начала развертывание своей ПВО в Польше.

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