Німеччина хоче укласти угоду з США про Patriot для України: деталі від Bild

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц працює над тим, щоб передати Україні нові системи протиповітряної оборони. Німецький уряд планує укласти з США угоду щодо придбання систем ППО Patriot в інтересах України коштом Берліну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Кілька тижнів тому Німеччина відправила запит міністру оборони США Піту Хегсету. Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.
Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити в США системи ППО, але без успіху. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.
Проте, зазначає видання, незрозуміло, як вплине на плани Німеччини раптове припинення постачання військової допомоги Україні. З огляду на дії уряду США, Берлін побоюється, що Вашингтон може відмовити у передачі Patriot для України.
"Стало зрозуміло, що втрату зброї зі США компенсувати неможливо. Проте, Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot з власних запасів", - сказано у матеріалі.
Ввечері 1 липня західні ЗМІ повідомили про призупинення США постачання частини озброєння Україні. Згодом це підтвердили у Білому Домі, заявивши, що наразі у пріоритеті національні інтереси США.
За даними ЗМІ, йдеться про артилерійські боєприпаси, переносні ПЗРК Stinger, ракети Patriot і Hellfire. Видання WSJ зазначало, що йдеться навіть про озброєння, що вже знаходиться у Польщі.
Президент України Володимир Зеленський уточнив, що на робочому рівні тривають перемовини з США для уточнення деталей. В Росії новини щодо припинення постачань викликали величезну радість.
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