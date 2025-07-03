Німеччина хоче укласти угоду з США про Patriot для України: деталі від Bild

Кілька тижнів тому Німеччина відправила запит міністру оборони США Піту Хегсету. Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.

Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити в США системи ППО, але без успіху. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.

Проте, зазначає видання, незрозуміло, як вплине на плани Німеччини раптове припинення постачання військової допомоги Україні. З огляду на дії уряду США, Берлін побоюється, що Вашингтон може відмовити у передачі Patriot для України.

"Стало зрозуміло, що втрату зброї зі США компенсувати неможливо. Проте, Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot з власних запасів", - сказано у матеріалі.