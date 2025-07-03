Германия хочет заключить сделку с США о Patriot для Украины: детали от Bild

Канцлер Германии Фридрих Мерц работает над тем, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны. Немецкое правительство планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины за счет Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.
Несколько недель назад Германия отправила запрос министру обороны США Питу Хегсету. Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.
Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но без успеха. После этого Киев обратился к Германии за помощью.
Однако, отмечает издание, непонятно, как повлияет на планы Германии внезапное прекращение поставок военной помощи Украине. Учитывая действия правительства США, Берлин опасается, что Вашингтон может отказать в передаче Patriot для Украины.
"Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Однако, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов", - сказано в материале.
Вечером 1 июля западные СМИ сообщили о приостановке США поставки части вооружения Украине. Впоследствии это подтвердили в Белом Доме, заявив, что сейчас в приоритете национальные интересы США.
По данным СМИ, речь идет об артиллерийских боеприпасах, переносных ПЗРК Stinger, ракетах Patriot и Hellfire. Издание WSJ отмечало, что речь идет даже о вооружении, которое уже находится в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что на рабочем уровне продолжаются переговоры с США для уточнения деталей. В России новости о прекращении поставок вызвали огромную радость.
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