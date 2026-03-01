ua en ru
Німеччина хоче купувати біогаз в Україні

Німеччина, Неділя 01 березня 2026 11:03
Німеччина хоче купувати біогаз в Україні Фото: міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Німеччині хочуть збільшити власний видобуток газу, а також розглядають можливість купівлі біогазу в Україні.

Про це заявила міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"У Німеччині є власні запаси. Газ можна видобувати тут", - заявила Райхе.

Вона зазначила, що Німеччина нещодавно відкрила Нідерландам можливість розвідувати газове родовище в Північному морі.

"Незважаючи на всі законні побоювання щодо охорони морського середовища, це також має бути можливим з німецької сторони", - сказала міністр.

Райхе додала, що просто передавати непопулярні проекти сусіднім країнам не є стійким рішенням у довгостроковій перспективі. Ключове питання полягає в тому, чи можна видобувати газ на вигідних умовах.

"Ми повинні обговорити це, особливо в умовах дефіциту ресурсів, особливо в такі складні геополітичні часи. Необхідно знайти дуже ретельний баланс між екологічними інтересами та безпекою ресурсів - обидва ці питання є законними", - зазначила вона.

Імпорт біогазу

Як повідомляється, німецький уряд, коаліція християнських демократів і соціал-демократів, має намір дозволити збільшити використання газу для опалення, зокрема біогазу.

Парламентські фракції правлячої коаліції досягли угоди з цього питання в рамках реформи закону про опалення. Це значно полегшить правила для власників будинків, які замінюють свої системи опалення: поточна вимога про використання щонайменше 65% відновлюваної енергії для опалення буде скасована.

Щоб виконати заплановану квоту на зелений газ, системи опалення мають працювати з дедалі більшою часткою біометану та синтетичного палива.

Райхе пропонує імпортувати зелений газ з України.

"Біометан доступний, виробляється всередині країни і вже продається на ринку. Там, де є попит, сформується ринок", - зазначила вона.

За словами міністра, Україна пропонує великі обсяги біогазу. Водночас з боку України та ЄС все ще існують регуляторні виклики.

"Але як тільки вони будуть вирішені, ми можемо очікувати значного імпорту біометану", - додала Райхе.

Зазначається, що Німеччина також має багаті запаси природного газу у Північному морі.

Однак видобуток цих покладів сланцевого газу за допомогою суперечливого методу фрекінгу, при якому природний газ, що міститься в глибоких гірських породах, відбувається за допомогою хімікатів і тиску, заборонений в Німеччині з 2017 року, оскільки вважається, що він становить ризик, зокрема, для підземних вод.

Імпорт газу в Україну

Нагадаємо, на початку лютого в Україну прибула перша цьогоріч партія американського скрапленого газу (LNG) із Польщі. Обсяг постачання становить майже 100 млн кубометрів.

Раніше оператори узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого.

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

Також раніше уряд домовився про знижку в розмірі 50% на транспортування газу через територію Греції для подальшого імпорту до українського кордону.

Крім того повідомлялося, у 2025 році Група "Нафтогаз" імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб забезпечити проходження опалювального сезону.

