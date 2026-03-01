ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Германия хочет покупать биогаз в Украине

Германия, Воскресенье 01 марта 2026 11:03
UA EN RU
Германия хочет покупать биогаз в Украине Фото: министр экономики Германии Катерина Райхе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Германии хотят увеличить собственную добычу газа, а также рассматривают возможность покупки биогаза в Украине.

Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Читайте также: Нафтогаз открыл новый маршрут поставок газа: как это работает

"В Германии есть собственные запасы. Газ можно добывать здесь", - заявила Райхе.

Она отметила, что Германия недавно открыла Нидерландам возможность разведывать газовое месторождение в Северном море.

"Несмотря на все законные опасения по охране морской среды, это также должно быть возможным с немецкой стороны", - сказала министр.

Райхе добавила, что просто передавать непопулярные проекты соседним странам не является устойчивым решением в долгосрочной перспективе. Ключевой вопрос заключается в том, можно ли добывать газ на выгодных условиях.

"Мы должны обсудить это, особенно в условиях дефицита ресурсов, особенно в такие сложные геополитические времена. Необходимо найти очень тщательный баланс между экологическими интересами и безопасностью ресурсов - оба эти вопроса являются законными", - отметила она.

Импорт биогаза

Как сообщается, немецкое правительство, коалиция христианских демократов и социал-демократов, намерено разрешить увеличить использование газа для отопления, в частности биогаза.

Парламентские фракции правящей коалиции достигли соглашения по этому вопросу в рамках реформы закона об отоплении. Это значительно облегчит правила для владельцев домов, которые заменяют свои системы отопления: текущее требование об использовании не менее 65% возобновляемой энергии для отопления будет отменено.

Чтобы выполнить запланированную квоту на зеленый газ, системы отопления должны работать со все большей долей биометана и синтетического топлива.

Райхе предлагает импортировать зеленый газ из Украины.

"Биометан доступен, производится внутри страны и уже продается на рынке. Там, где есть спрос, сформируется рынок", - отметила она.

По словам министра, Украина предлагает большие объемы биогаза. В то же время со стороны Украины и ЕС все еще существуют регуляторные вызовы.

"Но как только они будут решены, мы можем ожидать значительного импорта биометана", - добавила Райхе.

Отмечается, что Германия также имеет богатые запасы природного газа в Северном море.

Однако добыча этих залежей сланцевого газа с помощью противоречивого метода фрекинга, при котором природный газ, содержащийся в глубоких горных породах, происходит с помощью химикатов и давления, запрещен в Германии с 2017 года, поскольку считается, что он представляет риск, в частности, для подземных вод.

Импорт газа в Украину

Напомним, в начале февраля в Украину прибыла первая в этом году партия американского сжиженного газа (LNG) из Польши. Объем поставок составляет почти 100 млн кубометров.

Ранее операторы согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.

До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.

Также ранее правительство договорилось о скидке в размере 50% на транспортировку газа через территорию Греции для дальнейшего импорта до украинской границы.

Кроме того сообщалось, в 2025 году Группа "Нафтогаз" импортировала 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Импорт газа Газ
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше